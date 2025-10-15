Das hochkarätig besetzte Podium „Zukunft der Region“ sucht auf Einladung von Stuttgarter Zeitung, Roland Berger und L-Bank nach Wegen aus der Krise.
Mercedes-Chef Ola Källenius geht zurzeit einer aufwendigen Nebenbeschäftigung nach: Er führt als Präsident den europäischen Autoherstellerverband Acea und setzt in dieser Funktion gerne den großen Rahmen mit den entsprechend großen Zahlen. 13 Millionen Jobs hängen in Europa an der Autoindustrie, sie steht für sieben Prozent des Bruttosozialprodukts der EU und für ein Drittel aller privaten Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen, sagt er. Wenn dieser Wohlstandsmotor abgewürgt wird, so sein Argument, hat dies dramatische Folgen für den ganzen Kontinent. Und für das Herzstück der Autobranche – die Region Stuttgart – natürlich ganz besonders.