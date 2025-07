StZ und die Pressefreiheit im Land: Hofberichterstatter oder Kritikaster

Blicken ein Politiker und ein Journalist, jeder für sich, in den Spiegel: Was sehen sie? Wir sprechen von einem Politiker in bedeutender Position und von einem Journalisten, der ein richtiger Journalist ist und kein Journalismussimulant, welcher die Welt als Folie nimmt, um über sich selbst zu berichten. Nun, der Politiker oder die Politikerin – Eitelkeit kennt kein Geschlecht – erkennt in sich den Weltenlenker, in Hermelin gehüllt, die Krone auf dem Kopf, das Zepter in der Hand. Der Journalist hingegen nimmt eine unauffällige, etwas verschlissene Gestalt wahr, die – eine Kippe im Mund, Block und Schreibstift in den Händen – alsbald im diffusen Licht der Hetzjagd durch die Zeit verschwinden wird.