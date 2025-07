StZ und Stuttgart 21: Graben in der Stadt

Bahn will Stuttgart untertunneln“ – so schlicht wie zutreffend lautete die Schlagzeile auf der ersten Seite der Stuttgarter Zeitung, die am 19. April 1994 erschienen ist. Tags zuvor hatte eine Herrenrunde in Stuttgart eine „Ideenskizze“ vorgestellt. Damit hob das Quintett aus Ministerpräsident Erwin Teufel, den Verkehrsministern Matthias Wissmann (Bund) und Hermann Schaufler (Land), Bahnchef Heinz Dürr sowie Oberbürgermeister Manfred Rommel jenes Projekt aus der Taufe, das als Stuttgart 21 bis zum heutigen Tag die Stadt grundlegend verändert hat und weiter verändert.