Der Stuttgarter Alfred Koppen arbeitet seit Jahren an einem wassersparenden Substrat. Während es auf Friedhöfen bereits zum Einsatz kommt, denkt der Entwickler an die ganze Stadt.
05.03.2026 - 11:48 Uhr
Alfred Koppen mag es, seine Arbeit mit einem Hauch des Mysteriösen zu umgeben. Er sagt: „Ich bin jemand, der sich gerne in der Unterwelt tummelt.“ Dabei ist der 73-Jährige mit dem grauen Bartflaum und der hellblauen Schiebermütze auf dem Kopf weder Kleinganove noch verdeckter Ermittler. Mit Unterwelt meint er: den Boden, auf dem Pflanzen gedeihen.