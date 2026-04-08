Hochrangige Beamte, sichergestellte Immobilien und Millionen Euro: Ein Geschäftsmann steht in Tschechien im Verdacht, mit Tricks an EU-Subventionen gekommen zu sein.

red/dpa 08.04.2026 - 12:35 Uhr

Europäische Ermittler haben in Tschechien zu einem Schlag gegen EU-Subventionsbetrug ausgeholt. Bei landesweiten Razzien wurden in Kooperation mit der tschechischen Polizei sieben Verdächtige festgenommen, darunter drei Staatsbedienstete, wie die Europäische Staatsanwaltschaft mitteilte. Von den Durchsuchungen sei unter anderem auch das Ministerium für Industrie und Handel in Prag betroffen gewesen.