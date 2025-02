Suchaktion in Vaihingen an der Enz

Ein Transporter-Fahrer hatte sich am Mittwochmorgen bei der Polizei gemeldet, da er befürchtete, zwischen Ensingen und Kleinglattbach (Kreis Ludwigsburg) ein Tier oder einen Menschen angefahren zu haben. Das war wohl tatsächlich so – doch von dem Verletzten fehlte mehrere Stunden lang jede Spur.

Julia Amrhein 13.02.2025 - 14:22 Uhr

Ein 73-Jähriger fährt mit seinem Transporter einen Fußgänger an – der danach wie vom Erdboden verschluckt zu sein scheint. Dieser ungewöhnliche Fall beschäftigte am Mittwochmorgen die Polizei in Vaihingen an der Enz und löste eine größere Suchaktion aus, an der auch ein Hubschrauber beteiligt war.