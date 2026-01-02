In Norditalien an der Grenze zu Frankreich werden vier Bergsteiger von einer Lawine überrascht. Einer von ihnen kommt ums Leben, zwei weitere werden verletzt.

red/dpa 02.01.2026 - 16:38 Uhr

Bei einem Lawinenabgang in Norditalien ist ein Tourengeher ums Leben gekommen. Zwei weitere seien verletzt worden, teilte die italienische Bergwacht mit. Insgesamt vier Tourengeher waren ersten Erkenntnissen zufolge im Piemont an der Grenze zu Frankreich unterwegs, als sie auf einer Höhe von etwa 2.300 Metern von der Lawine erfasst wurden.