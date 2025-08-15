Eine Frau gibt einem unbekannten Mann Geld – weil sie einem Gehörlosenverein helfen will. Dass er ein Betrüger ist, erkennt sie zu spät. Die Polizei ermittelt.

rob 15.08.2025 - 11:01 Uhr

Die Polizei ist auf der Suche nach einem Mann, der sich in Renningen erfolgreich als Spendensammler ausgegeben hat. Demnach hatte der bislang unbekannte Mann gab am Donnerstag gegen 12 Uhr im Bereich der Bahnhofstraße und der Wörnetstraße vorgegeben, für einen Gehörlosenverein zu sammeln. Er sprach eine 61 Jahre alte Frau an und hielt ihr ein Klemmbrett mit einer Unterschriftenliste hin. Dort waren den Angaben zufolge bereits mehrere Unterschriften und Beträge um die 20 Euro vermerkt, sodass die 61-jährige dem Unbekannten ebenfalls 20 Euro übergab.