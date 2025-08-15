Eine Frau gibt einem unbekannten Mann Geld – weil sie einem Gehörlosenverein helfen will. Dass er ein Betrüger ist, erkennt sie zu spät. Die Polizei ermittelt.

Die Polizei ist auf der Suche nach einem Mann, der sich in Renningen erfolgreich als Spendensammler ausgegeben hat. Demnach hatte der bislang unbekannte Mann gab am Donnerstag gegen 12 Uhr im Bereich der Bahnhofstraße und der Wörnetstraße vorgegeben, für einen Gehörlosenverein zu sammeln. Er sprach eine 61 Jahre alte Frau an und hielt ihr ein Klemmbrett mit einer Unterschriftenliste hin. Dort waren den Angaben zufolge bereits mehrere Unterschriften und Beträge um die 20 Euro vermerkt, sodass die 61-jährige dem Unbekannten ebenfalls 20 Euro übergab.

 

Etwas später fiel ihr der Betrug auf. Der etwa 20 bis 25 Jahre alte Mann soll 1,75 bis 1,85 Meter groß sein, mit dunkelbraunen, welligen Haaren, Kinnbart und braunen Augen. Er soll am Donnerstag eine blaue Jeans und ein weißes T-Shirt mit einem schwarzen Aufdruck getragen haben. Der Polizeiposten Renningen bittet Zeugen und weitere Geschädigte, sich telefonisch unter der Nummer 0 71 59 / 80 45-0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de zu melden.