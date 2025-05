Auf einem Parkplatz in Rutesheim beschädigt ein Autofahrer ein geparktes Fahrzeug. Anschließend fährt der Unbekannte davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Franziska Kleiner 16.05.2025 - 15:15 Uhr

Mutmaßlich beim Rangieren hat ein unbekannter Autofahrer am Freitag ein geparktes Fahrzeug in Rutesheim beschädigt und Unfallflucht begangen. Wie die Polizei berichtet, war ein Ford auf einem Parkplatz in der Schillerstraße abgestellt gewesen. Der unbekannte Autofahrer muss den Wagen zwischen 6 und 6.30 Uhr beschädigt haben.