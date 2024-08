Mit Drohnen, Suchhunden und Helikopter hat die Polizei nach einer 38-Jährigen aus Trochtelfingen (Kreis Reutlingen) gesucht, die seit Mittwochabend vermisst wird. Weil die Suche bislang ohne Erfolg blieb, wenden sich die Ermittler nun an die Öffentlichkeit.

Robert Korell 30.08.2024 - 16:20 Uhr

Die Polizei hat seit Mittwochabend mit hohem Aufwand nach der 38-jährigen Verena Kahya aus Trochtelfingen (Kreis Reutlingen) gesucht, die sich möglicherweise in einer hilflosen Lage befindet. Nun wenden sich die Ermittler an die Öffentlichkeit und bitten um Hinweise, teilt die Polizei am Freitag mit. Ein Bild der Vermissten finden Sie aus rechtlichen Gründen in unserer Bildergalerie.