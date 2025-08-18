Nach einem Diebstahl in Millionenhöhe hat die Polizei von Dubai in den Vereinigten Arabischen Emirate die drei mutmaßlichen Täter festgenommen.
Nach einem Diebstahl in Millionenhöhe hat die Polizei von Dubai die drei mutmaßlichen Täter festgenommen. Die Diebe hätten „einen sehr seltenen pinken Diamanten im Wert von 25 Millionen Dollar“ (22,2 Millionen Euro) geraubt, hieß es am Montag in einer von der staatlichen Nachrichtenagentur der Vereinigten Arabischen Emirate verbreiteten Erklärung der Polizei.