Der gemeinsame Flächennutzungsplan von Marbach, Affalterbach, Erdmannhausen und Benningen ist eine ziemlich interessante Lektüre, zeigt er doch auf, wo die Kommunen mögliche Gewerbe- und Wohngebiete in der Hinterhand haben. Das Problem ist nur, dass das Werk das letzte Mal vor 35 Jahren von Grund auf überarbeitet wurde, also in Teilen veraltet ist. Deshalb haben die Städte und Gemeinden eine komplette Neuplanung in Angriff genommen.