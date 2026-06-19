Seit Stunden sucht die Polizei in Renningen nach einem vermissten Baby – bislang ohne konkrete Hinweise. Warum Zeit jetzt eine entscheidende Rolle spielt.

Renningen - Auch viele Stunden nach seinem Verschwinden fehlt von einem vermissten Säugling im baden-württembergischen Renningen jede Spur. Der etwa drei Monate alte Junge wird nach Polizeiangaben seit Donnerstag kurz vor Mitternacht vermisst. Konkrete Hinweise zum Verbleib des Kindes gibt es laut Polizei nicht. Auch einen konkreten Verdacht oder Erkenntnisse über ein Verbrechen hätten die Ermittler bislang nicht. Die Vermisstenanzeige hätten die Eltern gestellt.

Keine heißen Hinweise "Es fehlen momentan die heißen Hinweise zum Verbleib", sagte ein Sprecher der Polizei vor Ort. Die Ermittler müssten sich vom Ort des Verschwindens vorarbeiten. "Unter Umständen ist das Sisyphusarbeit und im Nachgang vielleicht auch unnötig, aber man weiß es halt einfach jetzt nicht und jetzt muss ja eine Entscheidung fallen."

Nach Angaben der Polizei lag das Kind zuletzt in einem Kinderwagen und war unbeaufsichtigt. Er machte keine Angaben dazu, wo der Wagen gestanden haben soll. Der Kinderwagen sei aber noch da.

Große Suchaktion angelaufen

Bei der Suche nach dem Säugling setzt die Polizei neben 50 Beamten, 40 Suchhunden des Deutschen Roten Kreuzes, Hubschraubern und Drohnen mit Wärmebildkameras auch Leichenspürhunde ein. Kräfte von Rettungsdiensten wie dem DRK versammelten sich am Morgen zudem auf einem Parkplatz bei einem Lebensmittelmarkt, um zu unterstützen. Auch die Bereitschaftspolizei unterstütze den Einsatz.

Es gehe jetzt vor allem um Zeit, sagte der Polizeisprecher. "Wir hoffen, dass es dem Kind gut geht, aber wenn es bei der Hitze irgendwo hilflos wäre, wäre es sehr schlecht." Ein kleines Kind habe nicht viele körperliche Reserven. "Da muss man am Anfang so viel probieren, wie es geht."

Stadt westlich von Stuttgart

Der Fall macht auch Renningens Bürgermeisterin Melanie Hettmer schwer zu schaffen. "Ich bin sprachlos und in großer Sorge. Ich hoffe, dass das Kind wohlbehalten gefunden wird", sagte sie. Die rund 18.000 Einwohner zählende Stadt sei mit der Polizei in engem Austausch. Renningen liegt westlich von Stuttgart und ist rund 25 Kilometer von der Landeshauptstadt entfernt.