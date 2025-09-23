Nach dem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Pinneberg rettet sich eine Familie schwer verletzt ins Freie. Ein Mädchen fehlt – doch die Suche wird unterbrochen. Was bisher bekannt ist.
23.09.2025 - 06:12 Uhr
Pinneberg - Ein neunjähriges Mädchen wird nach einem Wohnungsbrand in Pinneberg vermisst. Es soll sich in der Wohnung des Zweifamilienhauses in der Elmshorner Straße aufgehalten haben, in der am späten Montagabend ein Feuer ausbrach, wie der Feuerwehrverband Pinneberg mitteilte. Es müsse "aktuell davon ausgegangen werden, dass sich das Kind noch in der Brandruine befindet", hieß es.