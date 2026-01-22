Die ZDF-Fahndungssendung «Aktenzeichen XY... ungelöst» hat einige Hinweise zum spektakulären Einbruch in eine Sparkasse in Gelsenkirchen gebracht. Die Polizei prüft alles intensiv.
22.01.2026 - 07:26 Uhr
Mainz/Gelsenkirchen - Zum spektakulären Einbruch in den Tresorraum einer Sparkasse in Gelsenkirchen sind nach der ZDF-Fahndungssendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" zahlreiche Hinweise eingegangen. "Es gab während und nach der Sendung Hinweise in einem bisher mittleren zweistelligen Bereich", sagte eine Polizeisprecherin auf dpa-Anfrage. Inwieweit diese Angaben die Ermittlungen voranbringen, könne bisher nicht gesagt werden.