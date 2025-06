Beauftragter Streeck will Digitalsucht bei Kindern ins Visier nehmen

Suchtprobleme haben große Folgen für die Betroffenen - und auch für die Gesellschaft. Der neue Regierungsbeauftragte will Schwerpunkte setzen.

red/dpa 04.06.2025 - 15:42 Uhr

Der neue Bundesdrogenbeauftragte Hendrik Streeck will psychische Folgen und Suchtgefahren der Digitalisierung bei Kindern und Jugendlichen stärker ins Visier nehmen. Es zeige sich ein deutlicher Anstieg einer problematischen Mediennutzung, sagte der CDU-Politiker in Berlin mit Blick auf Social Media, Spiele oder Streamingdienste. „Doch bislang setzen wir dem überhaupt nichts entgegen.“ Im digitalen Raum, in dem Jugendliche viel Zeit verbringen, brauche es mehr Schutz, Beratungs- und Hilfsangebote.