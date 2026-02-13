Der US-Gesundheitsminister ist nach eigenen Angaben seit 43 Jahren drogenfrei. Auch während der Corona-Pandemie waren Selbsthilfegruppentreffen für ihn unverzichtbar: «Für mich ging es ums Überleben.»
13.02.2026 - 14:37 Uhr
Washington - Robert F. Kennedy Jr. hat erneut über seine frühere Drogensucht gesprochen und dabei tiefe Einblicke gewährt. "Ich habe früher Kokain von Toilettensitzen gezogen", sagte der US-Gesundheitsminister im Podcast "This Past Weekend" von Theo Von. Auch während der Corona-Beschränkungen sei er täglich zu Selbsthilfegruppentreffen gegangen.