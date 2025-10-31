Suchtberatung „In ungläubige Schockstarre verfallen“
Der Göppinger Landrat Markus Möller will sparen – und gefährdet damit die einzige Suchtberatungsstelle im Landkreis Göppingen. Mit welchen Folgen?
Der Göppinger Landrat Markus Möller will sparen – und gefährdet damit die einzige Suchtberatungsstelle im Landkreis Göppingen. Mit welchen Folgen?
Insgesamt 500.000 Euro Förderung pro Jahr stehen auf der Kippe. „Das gesamte Team ist erst mal in ungläubige Schockstarre verfallen“, erzählt Nicola Zimmermann, Leitung des Fachbereichs Sucht der Diakonischen Bezirksstelle Geislingen-Göppingen. Vor einem Monat erfuhr sie, dass sich der Zuschuss für die Suchtberatung der Diakonie auf der Streichliste des Landrats befindet. „Wir dachten, das kann nicht ernst gemeint sein.“