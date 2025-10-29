In der Stadt Al-Faschir im Sudan greifen Mitglieder der RSF-Miliz ein Krankenhaus an – und töten laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) mehr als 460 Menschen.
29.10.2025 - 15:52 Uhr
Bei Angriffen auf ein Krankenhaus in der Stadt Al-Faschir im Sudan sind laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) mehr als 460 Menschen getötet worden. Es habe sich um Patienten und Begleitpersonen im „Saudi Maternity Hospital“ gehandelt, teilte WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus am Mittwoch in Genf mit.