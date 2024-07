Ein Mann aus Spanien will ein Foto von einer Elefantengruppe mit Jungtieren in einem Nationalpark machen. Als er aus dem Auto stieg, greift eines der Tiere ihn an.

Ein Elefant hat einen Touristen in einem Nationalpark in Südafrika zu Tode getrampelt. Der Mann aus Spanien sei in Pilanesberg aus dem Auto gestiegen, um Fotos von einer Gruppe Elefanten mit Jungtieren zu machen, berichteten südafrikanische Medien. Mitarbeiter des Parks hätten den tödlichen Angriff bestätigt, der sich am Sonntag ereignete. Der spanische Tourist sei schwer verletzt worden und im Krankenhaus gestorben.