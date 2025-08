In Südafrika sind erneut im Rahmen einer Operation für mehr Sicherheit im Land mindestens 1.000 Bergleute aus Schächten geholt worden.

dpa 02.08.2025 - 00:33 Uhr

Johannesburg - Bei einem Einsatz in Südafrika hat die Polizei am Freitag mehr als 1.000 Menschen festgenommen, die illegal in einer stillgelegten Mine nach Gold gesucht hatten. Die Bergleute wurden in der Stadt Barberton in der nordöstlichen Provinz Mpumalanga aus unterirdischen Schächten geholt, nachdem ihnen laut Polizei die Versorgung abgeschnitten worden war.