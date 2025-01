Diakonie Stetten „Oh, ich hasse es, dieses Pack“

Zum Gedenktag an die Opfer des Nationalsozialismus am 27. Januar mahnt die Diakonie Stetten, die Erinnerung an die in den Tötungsanstalten Grafeneck und Hadamar ermordeten Menschen stets wach zu halten. Allein aus Stetten wurden 406 Behinderte verschleppt und umgebracht.