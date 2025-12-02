Die Terranets BW hat die Neckarquerung bei Ludwigsburg und Freiberg nun erfolgreich abgeschlossen. Der Neckartal-Radweg muss aber wohl dennoch länger gesperrt bleiben.

Terranets BW baut derzeit die 250 Kilometer lange wasserstofftaugliche Gastransportleitung „Süddeutsche Erdgasleitung“ (SEL) von der hessischen Landesgrenze über Heidelberg, Heilbronn, Ludwigsburg, Esslingen und Heidenheim bis nach Bayern. Dabei quert die SEL einige Flüsse und Straßen, darunter auch den Neckar zwischen Freiberg, Hoheneck und Neckarweihingen. Die Querung ist nun zwar geschafft, allerdings muss die Sperrung des Neckartal-Radwegs dennoch verlängert werden.

Neckar wird per Düker gequert Der 43 Kilometer lange Abschnitt zwischen Löchgau über Ludwigsburg bis nach Esslingen, der Mitte 2026 in Betrieb gehen soll, beschäftigt die Terranets BW seit dem Frühjahr. Dazu gehört unter anderem die erwähnte Querung des Neckars im Kreis Ludwigsburg. Die Pipeline wird dort mittels eines Dükers verlegt – einem Stück Rohrleitung, dessen Form dem Flussbett nachempfunden ist. Es wird in einen zuvor ausgebaggerten Graben, die sogenannte Dükerrinne, eingezogen. Der Graben wird im Anschluss wieder verfüllt.

In den vergangenen Monaten ist der rund 70 Meter lange Düker auf der Ostseite des Neckars zusammengeschweißt worden. Außerdem wurde die bis zu sechs Meter tiefe und vier Meter breite Rinne ausgegraben. Nachdem die Vorarbeiten abgeschlossen wurden, konnte der Düker Ende November erfolgreich in den Neckar eingezogen werden. Nun folgt die Verlegung der Pipeline im Steilhang sowie auf der Ostseite des Flusses, ehe die Baustelle zurückgebaut wird. Die Wiederherstellung der in Anspruch genommenen Flächen schließt sich an.

Umleitungen bleiben bestehen

Hierzu gehört unter anderem die „schnellstmögliche Wiederherstellung des Neckartal-Radwegs“, so Terranets BW. Der Weg ist aufgrund der topografisch anspruchsvollen Platzverhältnisse im Neckartal seit Juli gesperrt und sollte Ende Dezember wieder geöffnet werden. Hartes Gestein im Flussbett verzögerte jedoch die Arbeiten am Neckar, weshalb die Sperrung des Neckartal-Radwegs bis voraussichtlich Ende Februar 2026 verlängert wird. Die bereits bekannten, großräumigen Umleitungen bleiben weiterhin ausgewiesen.