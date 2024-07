Hochwasser hat Anfang Juni Teile Süddeutschlands geflutet. Eineinhalb Monate danach wagt das Land eine erste Schadensschätzung.

red/dpa/lsw 16.07.2024 - 14:33 Uhr

Unterspülte Straßen, zerstörte Brücken und ungezählte überflutete Keller: Sechs Wochen nach dem Hochwasser in Baden-Württemberg legt die Landesregierung eine erste Rechnung zu den Schäden vor. „Wir müssen nach aktuellem Stand davon ausgehen, dass sich die Gesamtschadenssumme auf über 500 Millionen Euro belaufen wird“, sagte Innenminister Thomas Strobl in Stuttgart. Unklar sei dabei, wie viel von Versicherungen gedeckt sei. Für diese Schäden wäre das Land dann nicht in der Pflicht. Strobl rechnet aber mit Landesinvestitionen in einem „robusten dreistelligen Millionenbetrag“ für den Wiederaufbau.