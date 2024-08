20 neue Sonnenschirme hat die Stadt an verschiedenen Plätzen in Stuttgart aufgestellt. Am Südheimer Platz ist sogar ein Sonnensegel geplant. Doch das lässt auf sich warten.

Ein Vormittag am Südheimer Platz. Was man dort sehen kann, sind Männer, die an den öffentlichen Fitnessgeräten zugange sind. Was man dort noch nicht sehen kann: das versprochene Sonnensegel. Neben 20 Schirmen und Sitzgelegenheiten, die diesen Sommer an verschiedenen Plätzen aufgestellt worden sind, ist das Segel ein weiterer Sonnenschutz, den die Stadt angeschafft hat. Ende 2023 hatte der Gemeinderat das Geld dafür zur Verfügung gestellt.