Mitten in Neapel stürmen Bewaffnete eine Bank, halten etwa 25 Menschen fest und plündern Schließfächer. Die Täter verschwinden spurlos - wohl über einen unterirdischen Tunnel.
Neapel - Spektakulärer Banküberfall in Süditalien: Eine bewaffnete Bande ist am Donnerstagnachmittag gewaltsam in eine Bankfiliale im Zentrum von Neapel eingedrungen und hat dort nach Angaben der italienischen Polizei Dutzende Schließfächer geplündert. Während des Überfalls hielten die maskierten Täter etwa 25 Menschen rund zwei Stunden lang als Geiseln fest.