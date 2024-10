Gegen das offizielle Ergebnis der Parlamentswahl in Georgien wird protestiert: Die Opposition hält es für verfälscht. Nun wird es in Stichproben überprüft.

dpa 29.10.2024 - 09:01 Uhr

Tiflis - Nach Fälschungsvorwürfen bei der Parlamentswahl in Georgien lässt die zentrale Wahlleitung die Stimmen teilweise erneut auszählen. In jedem Wahlbezirk würden die Ergebnisse von fünf durch Los bestimmten Wahllokalen überprüft, teilte die Zentrale Wahlkommission in Tiflis (Tbilissi) mit. Die Zählung beginne in den Regionen am Dienstag um 12.00 Uhr Ortszeit (9.00 Uhr MEZ), in der Hauptstadt um 17.00 Uhr Ortszeit (14.00 Uhr MEZ). Alle akkreditierten in- und ausländischen Beobachter seien dazu eingeladen.