 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Politik

  4. Die gute Nachricht aus Fernost

Südkorea Die gute Nachricht aus Fernost

Südkorea: Die gute Nachricht aus Fernost
1
Demonstranten fordern die Todesstrafe für den Ex-Präsidenten. Foto: AFP

Ex-Präsident Yoon Suk Yeol hat das Land nur kurzfristig ins Chaos gestürzt. Das System hat dem Stand gehalten. Das sollte Vorbildcharakter haben, sagt Christian Gottschalk.

Politik/ Baden-Württemberg: Christian Gottschalk (cgo)

Die internationale Beachtung hinkt der tatsächlichen Bedeutung Südkoreas schon immer ein wenig hinterher. Vor allem im Westen, wo sich der Blick nach Asien fast nur gen China, und vielleicht noch ein klein wenig nach Japan richtet. Südkorea ist ein Wirtschaftsriese, politisch wird er aber fast ausschließlich im Zusammenhang mit dem unberechenbaren Nachbarn im Norden und der Diktatur der Kim-Dynastie gesehen. Dabei gerät dann leicht in Vergessenheit, dass die Demokratie im Süden vergleichsweise noch in den Kinderschuhen steckt. Bis Ende der 80er Jahre war auch in Seoul eine berüchtigte Militärdiktatur an der Macht.

 

Gerichte und Institutionen halten Stand

Ähnlich wie in Taiwan hat sich dann der demokratische Gedanke durchgesetzt, und nun eine Feuertaufe bestanden. Ex-Präsident Yoon Suk Yeol ist nicht nur mit seinem Versuch eines Putsches gescheitert. Er ist erst von einem Gericht abgesetzt und nun von einem anderen verurteilt worden.

Für das Land waren das schwierige Zeiten, aber der demokratische Rechtsstaat hat letztlich funktioniert. In einer Zeit, in der die Demokratie weltweit auf dem Rückzug ist, ist das eine gute Nachricht aus Fernost. Eine Nachricht, die Vorbildcharakter haben sollte. Dass Yoon seine lebenslange Haftstrafe mutmaßlich nicht absitzen muss, fällt da kaum mehr ins Gewicht. Fünf Ex-Präsidenten wurden schon vor ihm verurteilt – und dann meistens begnadigt.

Weitere Themen

Nach Festnahme: König Charles zu Andrew: „Gesetz muss seinen Lauf nehmen“

Nach Festnahme König Charles zu Andrew: „Gesetz muss seinen Lauf nehmen“

König Charles III. zeigt sich besorgt über die Festnahme seines Bruders Andrew. Er betont, dass das Gesetz seinen Lauf nehmen müsse.
Lebenslange Haft: Die Strafe wird Südkoreas Ex-Präsident Yoon wohl kaum voll absitzen müssen

Lebenslange Haft Die Strafe wird Südkoreas Ex-Präsident Yoon wohl kaum voll absitzen müssen

Südkoreas früherer Präsident Yoon rief das Kriegsrecht aus und stürzte seine Land in eine Krise. Die Staatsanwaltschaft hatte die Todesstrafe gefordert.
Von Fabian Kretschmer
Wie veränderungsbereit sind die Deutschen?

Dringende Reformen Wie veränderungsbereit sind die Deutschen?

Die Ostdeutschen bewerten die Wiedervereinigung zunehmend kritischer. Der Deutschland-Monitor beschreibt, warum das so sein könnte.
Von Markus Brauer/KNA
Britische Medien: Epstein-Affäre: Früherer Prinz Andrew festgenommen

Britische Medien Epstein-Affäre: Früherer Prinz Andrew festgenommen

Laut britischer Medien wurde Andrew Mountbatten-Windsor im Zusammenhang mit den Ermittlungen um Jeffrey Epstein festgenommen.
UN-Menschenrechtsbüro in Genf: Anzeichen für ethnische Säuberungen in Gaza

UN-Menschenrechtsbüro in Genf Anzeichen für ethnische Säuberungen in Gaza

Systematische Zerstörung, Blockaden, Zwangsumsiedlungen: Das UN-Menschenrechtsbüro wirft Israel schwere Menschenrechtsverletzungen vor. Wie Israel reagiert.
Haushaltsprobleme: Klingbeil schließt Steuererhöhungen nicht aus - aber Vorrang für Einsparungen

Haushaltsprobleme Klingbeil schließt Steuererhöhungen nicht aus - aber Vorrang für Einsparungen

Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) will die Haushaltsprobleme des Bundes vorrangig über Einsparungen lösen, schließt aber auch Steuererhöhungen nicht aus.
Wegen Anführung eines Aufstands: Südkoreas Ex-Präsident Yoon zu lebenslanger Haft verurteilt

Wegen Anführung eines Aufstands Südkoreas Ex-Präsident Yoon zu lebenslanger Haft verurteilt

Per Kriegsrechtsdekret löste Yoon Suk Yeol 2024 die schwerste politische Krise in Südkorea seit Jahrzehnten aus. Nun wurde er schuldig gesprochen – wegen Anführung eines Aufstands.
Trotz geltender Waffenruhe: Israel greift erneut Ziele im Libanon an

Trotz geltender Waffenruhe Israel greift erneut Ziele im Libanon an

Zwischen Israel und der Schiitenmiliz Hisbollah im Libanon gilt eine Waffenruhe. Israels Armee wirft der Miliz Verstöße gegen die Abmachungen vor - und greift erneut an.
Atomverhandlungen: Wird ein Krieg zwischen USA und dem Iran wahrscheinlicher?

Atomverhandlungen Wird ein Krieg zwischen USA und dem Iran wahrscheinlicher?

Die jüngsten Atomgespräche zwischen Washington und Teheran brachten erneut keine Lösung. Nun gibt es Befürchtungen, dass Donald Trump seine Drohung mit einem Angriff wahr machen könnte.
Fragen & Antworten: „Bewährungsprobe“: Erste Sitzung von Trumps Friedensrat

Fragen & Antworten „Bewährungsprobe“: Erste Sitzung von Trumps Friedensrat

Trump verspricht Frieden, doch wie realistisch ist die Umsetzung seines ehrgeizigen Plans? Mit Spannung wird die erste Sitzung des umstrittenen Friedensrates in Washington erwartet.
Weitere Artikel zu Südkorea Urteil Präsident Kommentar
 
 