In Seoul brennt ein Restaurant nahe dem Touristenviertel Myeong-dong. Die Löscharbeiten kommen nur schleppend voran. Noch gibt es keine Informationen zu Verletzten.

dpa 26.02.2026 - 12:30 Uhr

Seoul - In unmittelbarer Nähe des beliebten Touristenviertels Myeong-dong in Seoul ist ein großes Feuer ausgebrochen. Dunkle Rauchschwaden sind aus einem Restaurant aufgestiegen, beißender Qualm war auch noch in mehreren hundert Metern Entfernung deutlich zu vernehmen. Rund 90 Einsatzkräfte haben das Gebiet abgesperrt und das betroffene Gebäude evakuiert.