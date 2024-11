Neonbunt, schrill und fröhlich sich alle Freiheiten herausnehmend sind die Tanzstücke von Eun-Me Ahn. In Ludwigsburg ist „Dragons“ zu Gast und macht Lust auf Veränderung.

Andrea Kachelrieß 10.11.2024 - 12:30 Uhr

Es würde nicht wundern, wenn auch Eun-Me Ahns Tanzstücke auf den USB-Sticks zu finden sind, die mit Hilfe riesiger Gasballons von Südkorea aus über die Grenze ins abgeschottete Nachbarland im Norden reisen. So neonbunt, so schrill, so fröhlich sich alle Freiheiten herausnehmend sind ihre Ideen, dass man sich keine besseren Botschafter denken kann, um in einem unter autoritärer Führung abgeschotteten Land Lust auf Veränderung zu machen.