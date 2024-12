Passagierflugzeug in Südkorea verunglückt

Bei der Landung am internationalen Flughafen von Muan in Südkorea ist ein Passagierflugzeug verunglückt. Wie die amtliche Nachrichtenagentur Yonhap berichtete, sollen 175 Fluggäste und sechs Crew-Mitglieder an Bord der aus Bangkok kommenden Maschine gewesen sein.

dpa 29.12.2024 - 02:12 Uhr

