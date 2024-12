In Südkorea steht ein parlamentarischer Vorstoß zur möglichen Amtsenthebung von Präsident Yoon Suk Yeol offenbar vor dem Scheitern. Fast alle Abgeordneten der regierenden PP-Partei verließen den Saal, als über den Antrag abgestimmt werden sollte.

red/AFP 07.12.2024 - 13:05 Uhr

Begleitet von einer Großdemonstration vor dem Parlament haben die Abgeordneten in Südkorea am Samstag mit der Abstimmung über ein Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Yoon Suk Yeol begonnen. Wie auf live übertragenen Fernsehbildern zu sehen war, warfen die Volksvertreter nach und nach ihre Stimmzettel in die Wahlurne ein. Ein großer Teil der Abgeordneten von Yoons Regierungspartei PP verließ jedoch vor der Abstimmung den Plenarsaal, ein Erfolg des Votums erschien somit zunächst unwahrscheinlich.