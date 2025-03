Der südkoreanische Autobauer Hyundai hat beschlossen, 21 Milliarden Dollar in den USA zu investieren. Der Schritt ist als Reaktion auf die Androhungen von Zöllen durch US-Präsident Trump zu verstehen. Und könnte noch zu weiteren Verwerfungen führen.

Felix Lill 25.03.2025 - 15:01 Uhr

Die Worte, die Hyundai-Chef Chung Eui-sun am Montag in Washington verkündete, könnten in Südkorea noch lange nachwirken. „Ich bin froh, ein zusätzliches Investitionspaket in Höhe von 21 Milliarden US-Dollar über die nächsten vier Jahre verkünden zu können – unsere größte Investition in den USA jemals.“ Der Manager stand im Weißen Haus, sprach in ernstem Ton. Neben ihm stand ein selbstzufrieden lächelnder US-Präsident Donald Trump. Der sah sich als Sieger.