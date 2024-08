Ein Ex-Soldat soll sich mit Sprengstoff und Waffen in seinem Haus verschanzt haben. Nachbarn mussten in Sicherheit gebracht werden, ein Spezialeinsatzkommando rückte an. Nun beginnt der Prozess.

red/dpa/lsw 20.08.2024 - 17:39 Uhr

Ein Ex-Soldat muss sich am Mittwoch (9.30 Uhr) vor dem Amtsgericht in Villingen-Schwenningen verantworten, weil er sich im Januar mit Schusswaffen und Sprengstoff in seinem Haus verschanzt haben soll. Dem 63-Jährigen wird unter anderem vorgeworfen, ein Explosionsverbrechen vorbereitet und den öffentlichen Frieden bedroht zu haben. Er soll sich wegen einer Zwangsräumung über Stunden in Unterkirnach im Südschwarzwald verschanzt und gedroht haben.