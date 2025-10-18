Der 1. FC Kaiserslautern hat das brisante Südwest-Duell mit dem Karlsruher SC für sich entschieden. Der Siegtreffer in einer temporeichen Partie fällt erst in der Nachspielzeit.
18.10.2025 - 15:23 Uhr
Der 1. FC Kaiserslautern hat ein rasantes Südwest-Derby gegen den Karlsruher SC gewonnen und sich damit in der Spitzengruppe der 2. Fußball-Bundesliga festgesetzt. Die Roten Teufel siegten beim Rivalen mit 3:2 (2:0) und belegen damit zumindest bis zu den Sonntagsspielen den vierten Platz. Karlsruhe hingegen verpasste den Sprung nach oben.