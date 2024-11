Der Winter ist angekommen: In den nächsten Tagen erwartet die Menschen in Baden-Württemberg Kälte - und damit verbunden in manchen Teilen des Landes Schnee und Glätte.

red/dpa/lsw 20.11.2024 - 09:55 Uhr

Autofahrer in Baden-Württemberg müssen aufpassen - es wird stellenweise glatt auf den Straßen. Spätestens jetzt sollte jeder an seinem Auto Winterreifen haben, meinte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes am Morgen.