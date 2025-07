Staugefahr am Wochenende – was Reisende wissen müssen

Die Ferien-Reisewelle Richtung Süden dürfte laut ADAC am Wochenende für volle Straßen sorgen. Die Experten erklären, wo die Staugefahr im Südwesten besonders groß ist.

red/dpa/lsw 17.07.2025 - 07:30 Uhr

Auf den Autobahnen in Richtung Süden drohen an diesem Wochenende viele Staus. Grund sind die Sommerferien in neun Bundesländern, darunter auch Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Hessen, wie der ADAC mitteilte. Auch in den Niederlanden und Skandinavien habe die Ferienzeit begonnen. Neben Urlaubern seien auch viele Tagesausflügler und Kurzentschlossene unterwegs. In Baden-Württemberg starten die Ferien Ende Juli.