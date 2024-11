Nach einer langen Verhandlung in Hamburg steht ein Pilotabschluss für die Metall- und Elektroindustrie. Die Tarifparteien in Baden-Württemberg übernehmen ihn. Nun gibt es mehr Geld.

red7dpa 28.11.2024 - 13:16 Uhr

Der Tarifabschluss für die Metall- und Elektroindustrie im Südwesten ist endgültig unter Dach und Fach. Nach dem Arbeitgeberverband Südwestmetall bestätigte nun die Große Tarifkommission der IG Metall den in Hamburg Mitte November erzielten Pilotabschluss, wie die Gewerkschaft in Pforzheim mitteilte. Das Tarifergebnis sei ein Kompromiss und zeige, dass man auch in unruhigen Zeiten handlungsfähig sei. Der Pilotabschluss wurde von Verhandlungsteams aus Bayern und dem Tarifgebiet Küste erreicht und dann in den anderen Gebieten übernommen.