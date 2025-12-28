Winterwetter mit Tücken: In höheren Lagen lockt Sonne, doch in den Niederungen bleibt es eisig und neblig. Wann Glättegefahr droht.

Wenn sich der Nebel erst einmal verzogen hat, bietet sich das Wetter heute in weiten Teilen Baden-Württembergs für einen Verdauungs-Winterspaziergang nach den Festtagen an. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) soll sich im Tagesverlauf vielerorts die Sonne durchsetzen. Hingegen könnte sich im südlichen Oberrheingraben sowie in einigen Niederungen hartnäckiger Hochnebel halten.

Besonders dort, wo der Nebel nicht weicht, bleibt es laut der Prognose am Sonntag mit maximal minus 2 Grad recht frostig. In den übrigen Landesteilen seien immerhin bis zu plus 5 Grad möglich. Dazu mäßiger Wind aus Nordosten, im Gebiet um den Feldberg muss demzufolge allerdings mit starken bis stürmischen Böen gerechnet werden.

Die Nacht zum Montag wird voraussichtlich verbreitet klar. In den Niederungen könne sich aber erneut Nebel bilden. Die Temperaturen sinken der Vorhersage zufolge kräftig ab – auf Tiefstwerte zwischen minus 5 und minus 9 Grad. In Bodennähe sei örtlich sogar strenger Frost möglich, was Glättegefahr durch überfrierende Nässe oder Reif mit sich bringe.

Glättegefahr gerade nachts

Am Montag dürfte es dann ähnlich weitergehen: In vielen Niederungen löst sich der Nebel laut der Prognose nur zögerlich auf. In Oberschwaben bleibe es stellenweise sogar ganztägig trüb. Wer in höheren Lagen oder in sonnigen Abschnitten unterwegs ist, kann sich allerdings auf einen klaren Wintertag freuen – mit Höchstwerten von minus 1 bis plus 3 Grad. Der Wind bleibe schwach und drehe im Verlauf auf westliche bis nordwestliche Richtungen.

In der Nacht zum Dienstag zieht dann nach DWD-Angaben von Norden her zunehmend dichte Bewölkung auf. Dabei könnte es stellenweise Schneegriesel oder gefrierenden Nieselregen geben – ein Risiko für Glätte. Die tiefsten Temperaturen bleiben im frostigen Bereich zwischen minus 2 und minus 8 Grad.