Winterwetter mit Tücken: In höheren Lagen lockt Sonne, doch in den Niederungen bleibt es eisig und neblig. Wann Glättegefahr droht.
28.12.2025 - 09:08 Uhr
Wenn sich der Nebel erst einmal verzogen hat, bietet sich das Wetter heute in weiten Teilen Baden-Württembergs für einen Verdauungs-Winterspaziergang nach den Festtagen an. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) soll sich im Tagesverlauf vielerorts die Sonne durchsetzen. Hingegen könnte sich im südlichen Oberrheingraben sowie in einigen Niederungen hartnäckiger Hochnebel halten.