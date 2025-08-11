Im Jahr 2024 verzeichneten Jugendämter in Baden-Württemberg 1.268 Kindeswohlgefährdungen bei Jugendlichen – mehr als doppelt so viele wie 2012.
11.08.2025 - 11:56 Uhr
Im Jahr 2024 haben die Jugendämter in Baden-Württemberg bei Jugendlichen zwischen 14 und 18 Jahren 1.268 akute oder latente Kindeswohlgefährdungen festgestellt. Diese Zahl habe sich seit dem Beginn der Erfassung im Jahr 2012 mit 580 Fällen mehr als verdoppelt, teilte das Statistische Landesamt am Montag in Stuttgart mit. Damit war im Jahr 2024 einer von 339 Jugendlichen im Südwesten betroffen. Insgesamt lebten 429.887 Jugendliche von 14 bis unter 18 Jahren in Baden-Württemberg.