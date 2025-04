US-Zölle auf Autos könnten für Zulieferer im Rems-Murr-Kreis zur Existenzfrage werden. Der Arbeitgeberverband Südwestmetall warnt vor dramatischen Folgen – und fordert schnelles Handeln aus Brüssel.

Frank Rodenhausen 02.04.2025 - 11:00 Uhr

Wenn in Werkshallen in Waiblingen oder Fellbach die Maschinen laufen, hängt viel an einem reibungslosen Exportgeschäft. Doch jetzt droht Sand im Getriebe – aus Washington. US-Präsident Donald Trump will europäische Autos mit einem Strafzoll von 25 Prozent belegen. Für viele Betriebe im Rems-Murr-Kreis könnte das zu einem echten Problem werden. „Die Zölle in der angekündigten Höhe werden auch die Firmen der Branche in unserer Region hart treffen“, warnt Michael Prochaska, der Vorsitzende der Bezirksgruppe Rems-Murr des Arbeitgeberverbands Südwestmetall.