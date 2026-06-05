Süße Früchte in Ditzingen Erdbeeren selbst pflücken: So läuft es auf dem Feld der Stückels
Auf den Herterhöfen bei Ditzingen kann man wieder Erdbeeren selbst pflücken. Doch die lange Trockenheit setzt der Ernte zu.
Auf den Herterhöfen bei Ditzingen kann man wieder Erdbeeren selbst pflücken. Doch die lange Trockenheit setzt der Ernte zu.
Wer im Altkreis Leonberg frische Erdbeeren direkt vom Feld ernten möchte, hat nur noch wenige Möglichkeiten. Nachdem die Betriebe Holzhäuser und Reim in Merklingen sowie Stammel in Leonberg ihr Selbstpflück-Angebot beendet haben, bleibt das Erdbeerfeld von Markus Stückel bei Ditzingen eine der letzten Anlaufstellen.