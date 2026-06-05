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  6. Erdbeeren selbst pflücken: So läuft es auf dem Feld der Stückels

Süße Früchte in Ditzingen Erdbeeren selbst pflücken: So läuft es auf dem Feld der Stückels

Süße Früchte in Ditzingen: Erdbeeren selbst pflücken: So läuft es auf dem Feld der Stückels
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Die Selbstpflück-Saison hat bei den Erdbeeren begonnen – auch in Ditzingen auf den Feldern des landwirtschaftlichen Betriebs Stückel (Symbolbild). Foto: Hendrik Schmidt/dpa

Auf den Herterhöfen bei Ditzingen kann man wieder Erdbeeren selbst pflücken. Doch die lange Trockenheit setzt der Ernte zu.

Volontäre: Jelena Maier-Kasparek (jem)

Wer im Altkreis Leonberg frische Erdbeeren direkt vom Feld ernten möchte, hat nur noch wenige Möglichkeiten. Nachdem die Betriebe Holzhäuser und Reim in Merklingen sowie Stammel in Leonberg ihr Selbstpflück-Angebot beendet haben, bleibt das Erdbeerfeld von Markus Stückel bei Ditzingen eine der letzten Anlaufstellen.

 

An den Herterhöfen in Richtung Hirschlanden gelegen, hat der Landwirt auf rund einem Hektar Bio-Erdbeeren gesetzt. Seit etwa anderthalb Wochen kommen wieder zahlreiche Kunden auf das Feld, um die süßen Früchte für Marmelade, Kuchen oder den direkten Genuss zu ernten.

Bisher sei er zufrieden mit der Nachfrage, sagt Stückel: „Wir haben guten Zulauf – dafür gibt es fast zu wenig Ware.“ Denn der Ernteertrag sei zurückgegangen. Er liege rund 30 Prozent unter dem Soll.

Erdbeerernte: Trockenheit drückt den Ertrag

Als Ursache nennt er die anhaltende Trockenheit. Über Wochen habe es kaum geregnet, April und Mai seien deutlich zu trocken ausgefallen. Zwar würden die Erdbeeren dadurch weniger schnell faulen, doch die fehlende Feuchtigkeit erschwere den Anbau erheblich.

„Unser Betrieb ist nicht so groß. Wir bewässern behelfsmäßig immer nur während der Erntephase, damit sich die Früchte schön ausbilden können“, erklärt Stückel. Die Trockenheit habe jedoch bereits das Anwachsen der Pflanzen verlangsamt. Weil sich solche Wetterbedingungen künftig wohl häufiger einstellen werden, denkt der Erdbeerbauer über Investitionen in ein professionelles Bewässerungssystem nach, wie es größere Betriebe einsetzen.

Selbstpflück-Feld ist zeitweise geschlossen

„Unser Feld soll schöne Ware hergeben und auch die Menge, die die Leute möchten“, sagt der Erdbeerbauer. Deshalb ist das Feld an einzelnen Tagen geschlossen, während weitere Früchte nachreifen. Kunden empfiehlt er, sich vor einem Besuch tagesaktuell auf der Homepage über die Öffnungszeiten zu informieren.

Erfreut zeigt sich Stückel über das Verhalten seiner Kundschaft. „Die Leute verhalten sich auf dem Feld sehr gut, sodass die Pflückqualität stimmt“, berichtet er. Auch die tatkräftige Unterstützung freut ihn. Während der Pfingstferien packen die Kinder und Jugendlichen der Familie mit an. Zudem helfen Freunde bei der Arbeit auf dem Hof und auf dem Feld.

Bio-Anbau mit Frigo-Setzlingen in Ditzingen

Vor rund vier Jahren stellte Stückel auf biologische Landwirtschaft um. Die Vorbereitung auf die Ernte beginnt dabei lange vor der Saison. Bereits ein Jahr zuvor werden zwischen Ende April und Anfang Mai die Setzlinge für die folgende Ernte gepflanzt.

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Zum Einsatz kommen sogenannte Frigo-Setzlinge. Dabei handelt es sich um Erdbeerableger, die im Winter von Mutterpflanzen getrennt und anschließend bis zu zehn Monate lang bei minus einem Grad gelagert werden. Mithilfe einer Setzmaschine werden sie zweireihig in die Erde gebracht. Durch diese Anbaumethode kann Stückel die Erntezeit flexibler gestalten und Erdbeeren vergleichsweise spät im Jahr sowie weitgehend unabhängig vom natürlichen Erntezeitpunkt produzieren.

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