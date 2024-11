Weihnachtsgutsle machen die meisten schwäbischen Hausfrauen aus dem Effeff. In Mundelsheim liegen in diesem Jahr aber auch selbst gemachte Pralinés auf den Tellern.

Sabine Armbruster 24.11.2024 - 18:01 Uhr

Pralinen gelten als die Krönung der Chocolatierskunst. Aus gutem Grund. Wenn man einmal gesehen hat, wie aufwendig sie in der Herstellung sind und wie viel man dabei falsch machen kann, lernt man die süßen, zartherben oder fruchtigen Schokohäppchen erst so richtig zu schätzen. Um so mehr, wenn man sie, wie zwölf Mundelsheimer Landfrauen unter der sachkundigen Anleitung von Petra Dinse, selbst gemacht hat. Dinse hat in Ilsfeld-Auenstein eine kleine Konditorei und gibt nebenher Kurse.