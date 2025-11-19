Drei Tigerbabys tapsen durchs Tigerhaus – warum Besucher sich noch gedulden müssen und was die erste Untersuchung der Mini-Raubkatzen ergab.
Hodenhagen - Tigerdame Anastasia hat im Serengeti-Park in Niedersachsen drei kleine Sibirische Tiger zur Welt gebracht. Inzwischen sind die Drillinge gut acht Wochen alt – und entwickeln sich nach Angaben des Parks prächtig. "Anastasia ist eine liebevolle und beschützende Mutter, die ihre Kleinen gut umsorgt", teilte der Freizeitpark in Hodenhagen mit.