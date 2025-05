Süßstoffe in der Kritik

Wer auf Kalorien verzichten will, greift gern zu Zuckeraustauschstoffen oder Zuckerersatzstoffen. Doch sind diese wirklich besser? Tübinger Forscher haben nun gezeigt: Die künstliche Süße löst erst recht Hungergefühle aus.

Regine Warth 12.05.2025 - 13:25 Uhr

Zuckerfrei und trotzdem süß – so versprechen es viele Hersteller von Limonaden, Süßwaren oder Brotaufstrichen. Und tatsächlich enthalten Zuckeraustauschstoffe und Zuckerersatzstoffe wie Aspartam, Xylit, Erythrit und Co wenig bis gar keine Kalorien. Dies kann für Menschen mit Gewichtsproblemen grundsätzlich hilfreich sein, weil sie weniger Energie aufnehmen und so Kilos zu verlieren können.