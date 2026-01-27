Die Lust auf Süßes ist groß in Deutschland - aber nicht um jeden Preis. Bei Schokolade sind Verbraucher deshalb zurückhaltender. Andere Produkte sind hingegen beliebter geworden.
27.01.2026 - 10:58 Uhr
Nürnberg - Eine Tafel Schokolade für zwei Euro oder mehr: Verbraucher in Deutschland nehmen die höheren Preise bei Supermärkten und Discountern nicht achselzuckend hin, sondern kaufen weniger. Das teilte der Marktforscher NIQ vor Beginn der internationalen Süßwarenmesse (ISM) in Köln auf Nachfrage mit.