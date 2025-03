Warm anziehen hieß es am Samstagnachmittag für die Zuschauer des Pleidelsheimer Süwag-Laufs. Auch viele Athleten behielten bis kurz vor ihren Rennen noch ihre Jacke an. Denn anders als in früheren Jahren, als die Sonne bereits Mitte März für warme Temperaturen sorgte, war es bei der 21. Auflage der Veranstaltung ziemlich kalt und windig. „Ich bin froh, dass ich bei dem Wind nicht mitlaufen muss“, sagte Pleidelsheims scheidender Bürgermeister Ralf Trettner. Dabei stand lange gar nicht fest, ob er nicht doch auf die Strecke würde gehen müssen. Denn auch in diesem Jahr hatte Trettner wieder eine Wette mit Streckensprecher Uwe Luckscheiter laufen: Dabei ging es um die Frage, ob der Teilnehmerrekord aus dem Vorjahr überboten werden würde.

Neun Meldungen fehlen zum Teilnehmerrekord

2024 gab es insgesamt 621 Meldungen. Sollte es bis kurz vor Beginn der Hauptläufe also 621 Meldungen geben, so wäre Trettner als 622. Starter mit auf die 5-Kilometer-Walking-Strecke gegangen. Vielleicht lag es an den Witterungsbedingungen, dass der Rekord letztlich knapp verfehlt wurde. Insgesamt gab es 613 Meldungen.

Über Rekorde durften sich die Organisatoren dennoch freuen, denn sowohl beim Bambini- als auch beim Schülerlauf waren erstmals jeweils mehr als 100 Nachwuchsläufer am Start. Beim Bambini-Lauf über 700 Meter siegte Felizitas Schulz vom TSV Affalterbach in 2:39 Minuten. Bei den Jungen kam Valerio Crescenzo von der Friedensschule Pleidelsheim nach 2:50 Minuten als Erster über die Ziellinie. Den Schülerlauf der Jungen gewann Leonard Krüger in 6:48 Minuten. Bei den Mädchen siegte Theresa Schulz vom TSV Affalterbach in 8:18 Minuten.

Auch die Kleinsten hatten ihren Spaß auf der Strecke. /Foto: Andreas Essig

Um 15 Uhr starteten dann die Hauptläufe über fünf Kilometer, zehn Kilometer und fünf Kilometer Walken – ohne Bürgermeister Trettner. Über die Fünf-Kilometer-Distanz setzte sich bei den Männern Sebastian Gaedicke vom Team Optimove in 17:29 Minuten durch. Bei den Frauen gewann Lilian Paul in 20:15 Minuten. Mit Kim Bödi vom VfL Sindelfingen siegte über zehn Kilometer eine Leichtathletin, die eigentlich als Bahnenläuferin aktiv ist. Als sie erzählte, dass ihre Spezialdisziplin der 3000 Meter Hindernislauf ist, freute sich Ralf Trettner, da dies in seinen aktiven Zeiten auch seine Paradedisziplin war. Für die zehn Kilometer in Pleidelsheim benötigte Bödi 37:08 Minuten. „Eigentlich ist das eine sehr gute Strecke, aber der Anstieg war bei dem Wind echt knackig“, sagte die Sindelfingerin.

Der Sieger vermisst den Windschatten

Einen souveränen Sieg feierte Sven Heinle vom Team Therapie Reha Bottwartal. Der Triathlet, der mit dem SV Ludwigsburg in der Zweiten Bundesliga startet, überquerte die Ziellinie nach 33:40 Minuten. Sein Vorsprung auf Platz zwei betrug mehr als anderthalb Minuten. „Ich hätte mir jemanden gewünscht, der mit mir da vorne läuft, damit man abwechselnd im Windschatten laufen kann“, so Heinle, für den der Süwag-Lauf Teil der Vorbereitung auf die Triathlon-Saison war.

Im Walking-Wettbewerb siegte Martin Klein vom TSV Willsbach in 36:19 Minuten. Für das nächste Jahr hoffen die Organisatoren auf mildere Temperaturen – und einen neuen Teilnehmerrekord.