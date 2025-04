Vor 80 Jahren ist der Nazi-Führer wenig heldenhaft aus dem Leben geschieden. Seine letzte Botschaft war eine Lüge.

Armin Käfer 29.04.2025 - 09:54 Uhr

Kurz vor seinem Ende hatte sogar Adolf Hitler mal eine richtige Erkenntnis. Am 20. April 1945, seinem 56. Geburtstag, ließ er seinen Kammerdiener Heinz Linge wissen, er lege keinen Wert auf Besuch. Es gebe „keine Gründe zur Gratulation“, so beschreibt es der britische Historiker Ian Kershaw in seiner Hitler-Biografie.