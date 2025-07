Suizid: Warum das Risiko bei Älteren so groß ist

Mehr als 10 000 Suizide gibt es jährlich in Deutschland, so die Zahlen des Statistischen Bundesamts. Das sind fast viermal so viele, wie durch Unfälle im Straßenverkehr ums Leben kommen. Weniger bekannt: Mit steigendem Alter wächst auch die Zahl der Suizide und Suizidversuche. Vergangene Woche machte etwa Ex-Trigema-Chef Wolfgang Grupp (84) bekannt, dass er versucht hatte, sich umzubringen. Er fällt damit in die am stärksten betroffene Altersgruppe: Über 40 Prozent aller Suizide begehen Menschen über 65, heißt es in einer Broschüre des Nationalen Suizidpräventionsprogramms.