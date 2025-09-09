Viele Menschen mit Todeswunsch könnten vor einer Selbsttötung bewahrt werden, so die Gesellschaft für Suizidprävention. Sie hat konkrete Vorschläge.
09.09.2025 - 13:56 Uhr
Mit Blick auf jährlich bundesweit rund 10.000 Selbsttötungen fordert die Deutsche Gesellschaft für Suizidprävention die Einrichtung eines deutschlandweiten Notfalltelefons. Dafür brauche es eine entsprechende Initiative des Bundes, um suizidalen Menschen zu helfen, sagte die Vorsitzende Ute Lewitzka am Dienstag in Frankfurt vor Journalisten. Zudem bedürfe es einer besseren Finanzierung von vorbeugenden Angeboten für gefährdete Personen und Angehörige. Gerade auch Hinterbliebene trügen ein erhöhtes Suizidrisiko, betonte die Wissenschaftlerin.